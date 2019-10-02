台北市立動物園-動物醫院赫赫有名的行動診療所「小虎車」外觀是老虎造型，內容可是千變萬化！「小虎車」肩負著守護動物健康的重責大任，平時車上總是載好載滿各式各樣、琳瑯滿目的醫療器材，以便即時提供獸醫師「外出」看診所需。在動物醫院裡，則擺放了一座座、大大小小的精密設備，想知道專門為野生動物提供醫療服務的動物醫院，和我們熟知的人類醫療院所有哪些不同嗎？今天就帶大家深入動物醫院去一探究竟！

動物生病就醫，獸醫師正在和保育員詢問健康與精神狀況。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園的動物醫院，共配置了1位獸醫師主任、8位獸醫師、10位助理及1位救傷助理等，他們平時除了進行動物健康檢查外，其實還有很多繁雜的工作要處理，像是和保育員一同討論動物食譜是否合乎營養、現場勘查行為豐富化設施及欄舍設計是否會對動物造成危害？或是當動物調皮搗蛋、打架受傷、寒流來襲打了噴嚏…的治療等等。

動物醫院的「病患」，大至非洲象，小至箭毒蛙等兩棲爬蟲動物。（台北市立動物園提供）

獸醫師們只要接獲保育員通報，就得趕緊拎著行動醫療包或是開著行動診療所「小虎車」前往看診，通常症狀輕微的，只需上藥或服藥即可，但如果是病情較嚴重的案例，需要精密檢查甚至住院治療，那麼就得出動醫療團隊趕緊將「病患」送往醫院救治。

救傷也是獸醫師很重要的任務之一（為拾獲野生的白鼻心寶寶進行護理）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園目前照養約351種2,381隻動物，由於每種動物的體型、習性都不一樣，因此動物醫院裡特別針對各種類別的物種，量身打造出適合每種動物的客製化看診方式，像是具有危險性的成年馬來長吻鱷，不但體型大、個性凶猛，每當要進行健康檢查或治療時，都需要動員5至6個壯漢協助保定，獸醫師才能順利幫牠抽血、打針和檢查。

想知道專門為野生動物提供醫療服務的動物醫院，和我們熟知的人類醫療院所有哪些不同嗎？今天就帶大家深入動物醫院去一探究竟！（台北市立動物園提供）

另外想要幫體型龐大的斑馬、犀牛等草食性動物量體重的話，也不是件容易的事情，因此獸醫師們還得絞盡腦汁，將傳統市售的磅秤經過不斷地改良，才終於設計出方便測量超過200公斤以上動物的磅秤，讓健檢或治療程序更有效率。

獸醫師們每天要面對那麼多種動物，對他們而言每一項都是不容疏忽的挑戰，因為除了無法用語言和動物們溝通之外，有時候受傷或是生病的動物防衛心都比較強烈，對獸醫師通常不會太友善，因此獸醫師需要具備高度的耐心和專業，透過觀察和檢查等程序，作出正確的判斷，給予適當的治療，幫助動物們早日恢復健康。

鴯鶓手術中。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)