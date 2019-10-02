Ｇ奶網紅「星諠」不滿自稱「FBI」的網紅鄧佳華在今年6月間，假藉拍片名義在大街上對她環抱、揉奶、還用下體頂她，提告鄧男涉嫌性騷擾、強制猥褻罪嫌，台北地檢署勘驗影片後，認為影片無法看出鄧有襲胸動作，加上女方在影片中嬉鬧，認為是2人在拍影片的情境，依罪嫌不足，今將鄧男不起訴。

網紅「星諠」有「象女」、「女版瑋哥」的稱號，因搞怪的性格加上Ｇ奶的好身材，讓她累積許多粉絲，IG上有3萬粉絲追蹤她。她今年6月在IG中發文，指出鄧佳華性騷擾她。

星諠指控，她遭到鄧佳華以拍片的名義襲胸、用下體頂她，鄧事先未說明拍片內容，讓她相當不滿，而她也說明當下真的很不舒服，礙於情面才沒有立刻生氣。

但事後鄧在臉書中PO出和她合照，並打上「星諠這是我人生中第一次摸女生的胸部，你是第一個讓我摸胸的女生，謝謝你願意獻身給我，當作我的生日禮物」，她隨即在IG貼上鄧家華的臉書貼文截圖，嗆稱：「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，窩不想原諒這麼瞎ㄉ人」。

後來鄧隨後拍攝下跪道歉影片，自打5次巴掌，說了3次對不起，希望取得星諠諒解，但星諠仍提告鄧涉嫌性騷擾、強制猥褻罪嫌。

檢察官勘驗影片後，因影片無法看出鄧有襲胸具體動作，加上女方在影片中與鄧嬉鬧，認為是2人在拍影片的情境，依罪嫌不足，今將鄧男不起訴。

(中時 )