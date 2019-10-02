美國總統川普今天再度抨擊聯準會（Fed），這次是因美國製造業數據疲軟。他說，聯準會將利率維持得「太高」，美元強勢對美國製造業造成傷害。

川普在推特發文寫道：「如我所料，聯準會及主席鮑爾（Jerome Powell）讓美元變得如此強勢，特別是相對於『所有』其他貨幣，導致美國製造業蒙受負面影響，聯準會利率太高，他們是自己最糟的敵人，卻一點頭緒也沒有，可悲」。

在各界關切美中貿易戰況演變之際，美國供應管理協會（ISM）今天發布數據顯示，9月製造業採購經理人指數（PMI）創10年來最低水平，川普因而對此發難。

美國供應管理協會表示，製造業採購經理人指數反映「商業信心持續減弱」，也提醒「全球貿易仍是最重要議題」，這意味業界擔心川普貿易政策的鷹派作法，更甚於美國利率或美元走強。

川普因美國利率相對高於其他已開發國家，不斷痛批聯準會和聯準會主席鮑爾。歐洲與日本央行已將其本國利率降至零以下，希望為步履蹣跚的經濟注射強心針。

直到2018年底的3年間，聯準會9次升息，而今年才有所轉變，在7月與9月兩次降息。目前聯準會的主要隔夜借款利率定於1.75%至2%之間，自最近高峰期下降0.5個百分點。

路透社報導，但美國利率與歐洲、日本利率的差距仍大，這是美元強勢的最主要原因之一。今天稍早，美元指數仍處於兩年多來的最高點，儘管ISM資料公布後，美元指數已急劇下滑。

雖然川普希望聯準會加大降息幅度，但目前還不清楚聯準會近期是否會再降息。鮑爾形容這波降息是「政策中期調整」（mid-cycle adjustment），而自9月第2次降息後，若干聯準會官員已發聲支持目前利率按兵不動，除非未來數據明顯惡化。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）今天在法蘭克福表示，聯準會大可維持現行利率水準。聯準會7月和9月召開會議時，伊凡斯是投票贊成降息的決策官員之一。

聯準會預定10月17日公布美國製造業9月官版數據。

美國供應管理協會今天公布，9月製造業採購經理人指數降至47.8，低於8月的49.1，創2009年6月以來新低。這項指數以50為景氣榮枯分界線，8月跌破50為3年來首見，製造業景氣持續收縮且情況惡化。

(中央社)