今天清晨不少台北市民都被轟隆隆的戰機引擎與直升機螺旋槳聲響吵醒。更有民眾目擊，台北市上空出現IDF戰機與阿帕契等軍機，紛紛拿起手機拍下這難得一件的景象，其實，這是國防部針對今年雙十國慶的空中分列式項目展開第一次半兵力預演，主要是讓參演飛官熟悉航線即進場程序，預計本周內還會進行兩次，民眾可以拭目以待。

民眾上午出門上班拍攝到大批直升機飛越北市上空。(曹姓網友提供/戴志揚北市傳真)

今年國慶大會將會進行軍機空中分列式，不一樣的是，今年只以部分兵力展示。今（2日）上午6點40分開始，負責空中分列式的IDF戰機3架、雷虎小組AT-3教練機3架、AH-64E阿帕契攻擊直升機3架、AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機3架、以及CH-47SD運輸直升機2架，先後飛臨台北市上空進行空中分列式預演，飛機震耳欲聾的聲響，吸引民眾目光。

尤其CH-47SD運輸直升機掛著大幅國旗橫越台北市上空，畫面相當好看，而在國慶日當天全兵力演出，將會帶給國人不同的體驗。

(中時電子報)