PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，面臨民調下滑、聲勢重挫與黨內整合危機。不少人將矛頭指向韓競選團隊，認為內部氣氛封閉、分工不力、反應緩慢且無視票源開拓，都將害死韓選情。網友甚至感嘆，連向來挺韓的媒體人謝寒冰，都瘦一圈彷彿快得憂鬱症了。

網友在PTT論壇發文《韓團隊的廢誰的問題大》，表示過去就曾聽聞韓國瑜陣營內部問題，但都僅限於外人所言；近來開始有藍營，甚至韓身邊人出來講，可見事態嚴重、不砲不行。包括向來挺韓的台南市議員謝龍介，都出來批韓陣營內一直沒有一個真正的總操盤手，選舉幕僚都是「走一步算一步」。

該網友進一步指出：「無意這兩天在某節目看到整個瘦一圈的男寒冰（謝寒冰），難得也在《中天》之外看到他了，感覺憂鬱症快發作了，很怕韓還沒選完他就暴斃，他也砲了一下韓的競選策略。」此外，媒體人尚毅夫也提到，韓團隊內部曾開會提案舉辦「年輕人嗆韓」活動，藉以彼此交流、開拓年輕選票，但最後也不了了之；不少藍名嘴也透露，韓內部評估也都還認為自己會贏。種種跡象，讓人不解，究竟是國民黨放任還是韓國瑜一意孤行？

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛回應：「名嘴圈在說，韓除了老婆、小孩以外的都不相信了」、「政論節目討論到爛了，我韓團隊會不知道？不能補救？不能改？就是自家人扯後腿啊」、「郭和朱都等著2024再上陣」、「團隊裡有誰根本沒差的」、「產品爛掉了，是要怎麼包裝起來賣出去？」

(中時電子報)