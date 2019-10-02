國民黨總統參選人韓國瑜副手人選未定，前新北市長朱立倫、韓國瑜的國政顧問團總召張善政都被點名為熱門人選。詢及假使韓開口詢問副手的意願，張善政今天上午表示，要先了解韓找他的原因，考量有無幫助到韓；他不主動提此事，不希望給韓壓力，由韓海闊天空去想副手人選，現在講什麼話都在明示暗示，盡量避免。

張善政近日遭資深媒體人黃光芹近日爆料，拿鴻海創辦人郭台銘500萬元成立基金會，向郭幕僚宣稱「沒有要去挺韓國瑜」，結果「智庫長腳」跑到韓國瑜。張善政辦公室發言人黃曼昕要求黃光芹拿出證據，澄清郭董捐款金額為300萬元。

詢及由於韓朱配、韓張配傳聞不斷，因而慘遭資深媒體人黃光芹踢爆，棒打出頭鳥，張善政坦言，不排除這種可能，但也不一定是隨著韓張配出線可能性變高就黑他，其實當韓的國政顧問團本來就是標籤，跟韓有關都要黑的話，很自然地，國政顧問團總召也要被黑，當初做好被黑的準備了。

根據韓陣營內部民調顯示，誰是最佳副手？張善政說，他沒有能力做民調，但國民黨內一定有既定管道，他看過的都是媒體民調，並沒有管道看到不公開民調；至於搭配副手是否有加分作用，目前沒看過這份民調。

韓國瑜近日民調下滑落後蔡英文，張善政緩頰，這也許是大家對韓的新鮮感過了，且韓又一直被黑，現在周一到週五綁在市政府，國政顧問團挑選中午開直播，韓很少有機會出去外面接觸，除了周末以外，比起蔡英文，韓的接觸普及度基於下風，希望過一陣子，多花一點時間情況就可改觀。

張善政說，經過幾場直播下來，發現韓的掌握力與領悟力直線上升，韓在政壇空了10幾年，接觸政策頻率較低，當然不如在圈子內打滾多年的蔡英文，但韓過去的基礎仍在，最近直播，韓的領悟力又回復到政治人物該有水準。

(中時 )