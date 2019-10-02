經濟部與外貿協會將於3日在臺北國際會議中心共同舉辦「2019年美國商機日」。國貿局今（2）日透露，今年將有19家美國買主來臺參加商機洽談會，行業別橫跨機械設備及零件、資通訊、汽配、手工具、美妝、文具、家具、廚餐具及紡織成衣等，更包括Grainger（工業設備產品）、Meijer（大型購物中心）、Staples（辦公用品）、United Natural Foods（有機食品零售）年營業額超過100億美元之重量級買主，將與我國百家廠商舉辦200場以上洽談會。

國貿局也說，另有來自新墨西哥州、猶他州、賓州及阿拉巴馬州等州政府經貿官員將介紹該州投資環境和商機。亦將安排上述各州政府官員拜會我主要產業公協會及廠商，以發掘雙方潛合作商機。

國貿局說，臺美長期以來，在政治、安全、經濟、社會等全方位緊密合作，其中經貿交流為雙邊關係重要基石。今年適逢臺灣關係法立法四十週年，本次商機日活動續與美國在台協會及美國州政府辦事處合作，別具意義。

國貿局說，鑒於美國、墨西哥、加拿大已於去年11月簽署「美墨加協定(USMCA)」，美、墨邊境的生產及市場優勢，更是臺商全球布局的另一重要選擇。本部台美產業合作推動辦公室、美國新墨西哥州政府、墨西哥齊瓦瓦州政府將合辦商機媒合說明會，分享當地投資環境、產業投資獎勵及補助方案，協助擬與當地產業合作之我商掌握當地資源，以及商情脈動。

由於美國為我國重要貿易夥伴，2018年臺美貨品貿易總額近726億美元，成長11.4％。近期美中貿易衝突，全球經濟成長放緩，帶給臺美雙邊經貿關係許多的挑戰。國貿局認為，臺美貨品貿易逆勢成長，2019年1-8月雙邊貿易額達529.7億美元，較去年同期成長13.8％。相信透過本次活動，除可協助媒合兩地商機外，亦盼鏈結雙方產業合作，擴大臺美在全球市場的出口商機。

國貿局強調，美國為我重要技術來源國，長久以來雙方在全球供應鏈上具深厚的合作基礎。臺美產業合作隨科技改變而轉型，從以往品牌代工走向智慧與創新結合，除原有的資通訊及半導體產業緊密合作外，近年亦延伸至數位經濟、人工智慧及物聯網等新興領域，未來將搭配「5加2產業創新計畫」，盼促成更多產業合作。此外，臺商因應美中貿易衝突的回流投資亦將研發及高價值製造業帶回臺灣，相信也將促成雙方更多合作，將共同提升臺美產業國際競爭力。

(工商 )