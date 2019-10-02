日前米塔颱風襲台，行政院長蘇貞昌赴中央災害應變中心，因無法與花蓮縣災害應變中心連線視訊動怒，被國民黨立委批評「耍官威」。對此，自由作家洛杉基表示，他就此事中得到一個結論，也就是當權力非正當取得，就會濫用權力，囂張無度、用到極限；如果權力的取得，來自自身努力，或民眾的賦予，他就會倍加珍惜、謙沖為懷、不敢濫用。網友也紛紛有感回應「耍威日子不多了」、「傲慢」。

蘇貞昌上任後多次在風災襲台期間，利用災變中心連線機會修理藍營縣市長，日前更在花蓮縣長徐榛蔚忙到焦頭爛額之際，隔空怒嗆「我要等多久」，遭質疑耍官威。蘇貞昌昨在立院備詢時面對在野黨質疑，他強調自己是針對機制，而非針對個人。

對此，洛杉基在臉書發文指出，他最近看一部抗日影片，發現一個有趣的現象，漢奸對待自己的同胞，比敵人對待自己同胞還要兇殘。他也從中得到一個結論，當權力非正當取得，就會濫用權力，囂張無度、用到極限；如果權力的取得，來自自身努力，或民眾的賦予，他就會倍加珍惜、謙沖為懷、不敢濫用。

對此，網友也紛紛表示「官僚十足，作威作福，去年選舉的教訓不夠深刻，明年該讓他們全數下架」、「惹人厭」、「耍威日子不多了」、「傲慢」。

(中時電子報)