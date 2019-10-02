南方澳跨港大橋斷裂震驚全台，新北市長侯友宜2日在市政會議指示，一周內要完成檢視轄內鋼拱、纜索與斜張16座車行橋，新北轄管1315座車行與人行橋梁與漁港內橋梁（淡水情人橋），也要在3個月內重新檢視，避免憾事再發生。

侯友宜說，昨第一時間聽到南方澳大橋崩塌重大災難，立即就要求工務局在所管1315座橋梁專案全面檢視，除了過去例行性檢視，針對特殊橋梁也要一周完整檢視。

侯友宜說，希望重新盤整特殊、老舊橋梁，檢視過的也要再看有無疏忽或加強，不管是工務局、水利局還是農業局，都要重新調整步伐，例行性提早做專案性檢討。

工務局長朱惕之指出，新北市16座特殊橋梁，鋼拱、纜索型的是三峽八安大橋、三角湧大橋、瑞芳介壽橋（5B-31）、介壽橋（猴硐）、貢寮貢寮橋、石門老梅橋、新店廣興橋、汐止南陽大橋、新長安橋、新江北橋、汐止聯絡道橋、坪林坪林拱橋。

斜張橋部分則有板橋光復橋、三重新北大橋、重陽大牆與深坑平埔橋。朱惕之表示，將針對特殊橋量的纜索等結構安全性全面重新檢視。

(中時 )