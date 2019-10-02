昨中國大陸迎接70周年國慶日，老早表明心向祖國的資深藝人黃安，開心在微博上「連線」轉播閱兵、晚會等慶祝盛況，感動直呼嗨一整天連中飯都忘了吃，高喊「中國人愛國的心最熱烈、最齊心」，而不止黃安，包含歐陽娜娜、陳喬恩、伊能靜、唐禹哲等明星，也紛紛po文「生日快樂」，連林志玲工作室微博都獻上「祝福祖國」的祝福，但這些慶賀，力道都猛不過台灣男神李威。

李威微博貼文。(翻攝自李威微博)

今年39歲的男星李威，在台灣偶像劇黃金時期，主演夯劇《吐司男之吻》拔地而起爆紅，這幾年事業重心已轉往對岸，也曾接下陸綜真人秀，接受陸軍隊的特訓，被陸媒廣為報導讚揚當過「中國兵」。

而昨適逢中國大陸70周年國慶，李威高調祝賀，在微博寫下：「我中國血，中國骨，中國心，感謝您，身為中國人我發自內心的驕傲，我愛您中國，生日快樂！」，隨文附上五星旗並高喊「我愛你中國」，力道之猛，讓陸網友看了群情激昂，高喊「這是我看過最有心的發文」、「好樣的威爺，沒看錯你」、「憑你這句話一定挺你」，還笑虧他百年難得更新微博，久久來一次就讓大家「高潮」。

(中時電子報)