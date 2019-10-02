警方擔心林翁獨坐平交道旁會發生危險，便陪著他改到附近騎樓陰涼處坐著休息。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

彰化縣70歲林姓老翁9月28日與家人前往苗栗通霄拱天宮參拜，疑似與家人走散，獨自呆坐附近平交道旁，路人發現他擔心會發生危險，旋即報警處理，林翁面對警方詢問遲遲無法正確回應，隨後經由廟方廣播終於尋到他的家人，林翁兒子表示，父親有輕微失智，感謝警方貼心幫忙。

霄警分局白沙派出所當日上午11時30分接獲民眾報案，在通霄鎮白西里14鄰的平交道旁前有1名陌生老人呆坐路旁許久，員警隨即到場與老翁交談，只得知老翁姓林，家住彰化縣和美鎮，至於他會為何獨坐該處，卻無法據實回答，警方在查證無果後，便陪著林翁至平交道旁住戶騎樓陰涼處坐著休息。

白沙派出所警員鄭維中表示，由於林翁說不清楚自己的資料，且附近住戶及商家均無人識得老翁，適逢周六參拜人潮眾多，警方旋即打電話請廟方人員廣播協尋他的家人，約經15分鐘林翁的兒子便趕至現場，確認彼此身分後順利帶回林翁。

林翁兒子表示，父親有輕度失智症，經常會忘東忘西，因他們全家都是媽祖虔誠信徒，每個月都會到廟裏來參拜1至2次，當天自己與父親參拜後逛街購物，一恍神就不見老父身影，正當他著急地在附近找尋時，聽到廟方廣播便火速趕到現場，感謝警方迅速貼心的幫忙，守護父親的生命安全。

通霄警分局表示，為民服務是警方積極推動的工作，在民眾有困難需要幫忙時，警察會盡其所能給予關懷和協助，讓人民能感受安心與放心，也呼籲鄉親陪伴家中長者出門時應隨時注意行蹤，如有失智情形，可以在他們衣服上車縫聯繫資料、配戴愛心手鍊或在身上放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡，爾後外出迷途時，只要被發現就能順利找到家人帶回。

(中時 )