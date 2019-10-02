大陸英文《中國日報》今天報導，昨天大陸國慶70周年閱兵式。美國媒體高度關注東風-17常規飛彈、轟-6N遠端戰略轟炸機、東風-41洲際戰略核飛彈、水下無人機潛航器等先進武器裝備。

《中國日報》引述美聯社報導稱，大陸軍方在閱兵式上展示了一種新型的高超音速核彈道飛彈，該飛彈據信能突破美國及其盟國部署的所有反導系統。

東風-17常規飛彈速度極快，能在更短時間內確定是否發射核武器回應；它攜帶高超音速滑翔飛行器，發射彈頭前可在超低空飛行，因而更難被偵察和攔截。

3架轟-6N、6架轟-6K組成的轟炸機梯隊亮相此次閱兵式，其中首次亮相的轟-6N為大陸國產新型遠端戰略轟炸機。兩型轟炸機能夠實施遠端奔襲、大區域巡航、防區外打擊，人民空軍戰略威懾和戰略打擊能力全面提升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，轟-6系列長期以來都是大陸的核心遠端轟炸機，1日亮相的該系列轟炸機可能是重大升級版。

在1日的閱兵式上，裝備方隊最後出場的是東風-41核飛彈方隊。東風-41洲際戰略核飛彈，是大陸戰略核力量的重要支撐。

CNN報導稱，東風-41洲際戰略核飛彈據信是未來幾年人民解放軍火箭軍部隊裝備中的支柱。此外，根據一些評估，這也是地球上最強大的飛彈。

由12輛受閱飛彈車組成的巨浪-2飛彈方隊，是新型潛射戰略飛彈首次公開亮相。CNN指出，巨浪-2是大陸晉級彈道飛彈核潛艇上的重要武器，每艘潛艇上可以攜帶12枚巨浪-2單彈頭飛彈，其射程估計為7200公里。

此外，CNN報導，除了傳統空中無人機，此次閱兵還展示了水下無人潛航器，這可能是大陸首批海底無人潛航器之一。

除了美聯社和美國有線電視新聞網，美國《紐約時報》、英國廣播公司、英國路透社、英國《衛報》等英美主流媒體也高度關注此次閱兵。

(中時 )