台東女中美術班學生劉能禕在畫布上仔細勾勒出曾祖父陳德儀的容顏，她說，MUMU（卑南族語長輩諧音）不僅是卑南族勇士，也是高砂義勇軍，打過第二次世界大戰，讓她引以為傲，MUMU去年3月辭世，要用畫筆讓老人家一直活她在心中。

東女美術班3年級學生劉能禕神情專注地臨摩曾祖父坐在書桌前書寫的照片，背景是高砂義勇軍隊伍，她說，打過第二次世界大戰的MUMU真的很厲害，也很偉大，過年時MUMU都會給她壓歲錢，去年3月過世，享壽97歲，因為自己學油畫，就把MUMU畫下來，讓大家懷念他，這幅畫作也將參加全國美術比賽。

據了解，1921年出生於卑南族利嘉社的陳德儀，原本在利嘉國小當老師，與日本女教師相戀，卻遭女父訓斥，為了證明他的英勇決定從軍，於1943年加入「高砂義勇隊」，同梯共有362名原住民被派到摩洛泰島打仗。

陳德儀的右腳曾被美軍的機槍射穿，他們在戰地發揮驚人戰力，扛100公斤重物在深山叢林仍行走自如，涉水過河也易如反掌。從1944年戰鬥到隔年，軍糧耗盡，游擊隊在泥沼地採椰子及捕捉野生動物為食，才免於餓死。

1945年日本投降，陳德儀身陷美軍戰俘營，隔年6月搭船回到台灣基隆港，他曾以日文手寫這段戰爭史，血淚日記被翻譯成中文後，於2017年出版「一位高砂志願兵的摩洛泰島戰記」，也是第1本高砂義勇軍倖存者撰寫的戰史。

(中時 )