國民黨昨突然公布新人事案，把去年底選舉有戰功的組發會主委李哲華撤換，明升暗降成智庫副執行長。外界對於此人事安排感到相當不解，更形容是內鬥浮上檯面。有藍委私下直言，黨中央弄權的手段只剩下玩弄遊戲規則跟人事。

不具名藍委直言，黨中央在黨產被清算之後，幾乎沒什麼資源能提供給各地參選人，組織動員力也不如以往，現在正在參選的同志都不期待黨中央能給什麼幫忙。正因為沒資源，黨中央權力不如以往，因此就開始操弄遊戲規則，許多人還是要國民黨這塊招牌，只敢怒不敢言。

該名藍委質疑，這次總統初選就是最明顯的案子，從一開始只有朱王吳在競爭時，黨中央不要全民調，冒出什麼黨員投票、三七比等規則，結果最後王吳退出戰局，透過修改規則讓韓郭加入戰局，還不是以全民調決定勝負？也有藍營縣市長私下表示過相同看法，質疑黨中央玩弄規則，一下卡朱，一下卡韓，一下卡郭，令人看不下去。

該名藍委表示，對於黨中央以遊戲規則來當作施展權力的做法，很多人是敢怒不敢言，大家都要拚選舉，不分區也希望爭取再提名，區域立委也怕黨中央哪天突然冒出什麼規則，搞一個「陣前換將」，所以即便參選已經變成只是各自努力的事了，很多人為了掛國民黨這塊招牌，對黨中央要做什麼也都不太插話。

據了解，李哲華雖然去年九合一大選有戰功，不過對外發言嗆辣，受到黨內特定一派人馬相當不滿李哲華，檯面下的內鬥已經進行許久，昨天突然生效的人事調動，則是讓整起內鬥事件檯面化，也讓許多藍營人士對於這種基於內鬥而調度的人事安排感到相當不滿。

(中時 )