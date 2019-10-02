日前才有一則新聞報導指出，大陸一名7歲女童，被家人發現一年內突然增高10公分，但母親內心雀躍得太早，一次幫女童洗澡時發現她胸部竟然已開始發育。此為典型性早熟特徵，性早熟會導致過早發育、過早停止生長，可能就此造成永久性停止生長。為了不要讓您孩子矮人一等，現在就教你怎麼預防。

前面所述這位7歲女童的例子比較特別，她習慣睡覺時都開著燈，由於夜晚是褪黑激素分泌的高峰時段，光線抑制黑色素分泌，褪黑激素減少會造成加速發育，才因此引發性早熟。根據《健康醫療網》透露，在青春期造成身高不足的五大因素，包括：睡眠、運動、營養、基因、心情。

孩子長高的主因是在睡覺時，腦下垂體開始分泌生長激素，刺激生長板發育；進入青春期的孩子體內雖會分泌性賀爾蒙加速生長，同時也會加速關閉生長板，當生長板完全關閉，就停止了發育。所以要把握生長激素分泌的黃金時刻，晚上8時至12時，建議讓孩子在10點中睡，睡足8小時，當然有同時運動更好。

因此生長激素是長高的重要關鍵，吃了過多含了生長激素的食物也可能導致性早熟。例如草莓、大棗、芒果、櫻桃、葡萄、含生長激素的肉類、過量保健品、口服液、牛初乳、蛋白粉、人參、蜂王漿、花粉、高熱量油炸食品、加工食品，以及環境賀爾蒙。吃了過多的生長激素就猶如肥胖脂肪一樣會擾亂人體激素分泌，導致早熟、發胖、無法長高。

正常孩童發育，男生在9至14歲會開始出現第二性徵、女生則是8至13歲，如果在此之前就出現了第二性徵的狀況，就是所謂的性早熟。

(中時電子報)