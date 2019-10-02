自稱「亞洲直播天王」的連千毅雖然已婚，但每次直播都有穿著性感的辣妹陪同，周刊報導，如同後宮佳麗的她們私底下為了爭寵鬧翻天，周刊披露連千毅與其中一名40歲美魔女小四的「壞壞對話」，小四因連千毅在直播中公開哄小助理打翻醋罈子，想不到連千毅舌功驚人，三兩句甜言蜜語，馬上將小四哄得服服貼貼。

根據《鏡週刊》報導，連千毅愛上40歲的單親媽媽林姓女子，但因連千毅在直播中公開哄「小三」助理子瑜，讓「小四」林女大為光火。根據週刊披露的對話紀錄，連千毅問林女「妳在幹嘛」時，林女反嗆：「你直播公開哄小助理，還找我做什麼！你有老婆，然後她（子瑜）是檯面上公認、那我是什麼？說你是我老公？我是你的寶貝，這段戀情我得到甚麼？！只有委屈！」

林女賭氣嗆：「你哄她，因為她不接你電話。你去好好愛她，照顧她！」連千毅則回：「那是橋段」「你有事嗎」，接著又說：「我要跟你談的是感情」「我很疼你」「你很清楚」「為什麼還要讓我不開心」「我想你」，沒想到連千毅舌功了得，簡單幾句甜言蜜語，馬上將林女哄得服服貼貼。

(中時電子報)