特斯拉在陸註冊獨資建築公司 10:432019/10/02 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國明星電動車品牌特斯拉在大陸有新動作，最新商業登記文件顯示，特斯拉已經在上海新註冊一家獨資建築公司，或許是有進一步拓展大陸市場的部署。 新浪科技報導，特斯拉在上海開設一家獨資建築公司，註冊資本為100萬美元，經營範圍包括建築設計、施工和建築材料。該公司將公司的法人代表列為特斯拉在大陸的老闆朱曉彤。 特斯拉舉動受到外界好奇，今年1月特斯拉高調在上海建造生產電動車的超級工廠，此次建築公司的成立在未來特斯拉大陸的藍圖中將扮演什麼角色引人關注。 (工商 ) #特斯拉 #建築 #公司 #大陸 #上海 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜民調慘輸 洛杉基爆真相？ 08:232019/09/28 政治 貿聯-KY 後續拉貨看好 04:092019/09/29 證券．權證 開特斯拉警車追嫌犯 結果眾人傻了 12:342019/09/29 時事 特斯拉上海廠 傳10月14日投產 04:102019/09/30 財經要聞 AM、特斯拉族群擁利多 後市看俏 04:102019/09/30 證券．權證 熱銷純電車 首周接單近百 04:102019/09/30 財經焦點 智伸科併旭申 打入特斯拉供應鏈 04:102019/10/01 產業特刊 《電機股》智伸科併旭申，躋身特斯拉供應鏈 07:442019/10/01 財經 上市公司法說會 2日由志信開跑 11:222019/10/01 財經 南方澳大橋大坍塌 交長緊急成立應變中心 12:502019/10/01 生活 國際熱門新聞 紅肉致癌就不吃？新研究曝驚人結論 - 國際 築牆不夠！川普竟想出恐怖狠招嚇移民 - 國際 他每天遛狗3小時 年賺3百萬 - 國際 台港青拒一國兩制 專家：北京情報系統恐失靈 - 國際 美要限制資金流入陸？白宮備忘錄透露下一步 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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