美國明星電動車品牌特斯拉在大陸有新動作，最新商業登記文件顯示，特斯拉已經在上海新註冊一家獨資建築公司，或許是有進一步拓展大陸市場的部署。

新浪科技報導，特斯拉在上海開設一家獨資建築公司，註冊資本為100萬美元，經營範圍包括建築設計、施工和建築材料。該公司將公司的法人代表列為特斯拉在大陸的老闆朱曉彤。

特斯拉舉動受到外界好奇，今年1月特斯拉高調在上海建造生產電動車的超級工廠，此次建築公司的成立在未來特斯拉大陸的藍圖中將扮演什麼角色引人關注。

(工商 )