ECFA若取消 影響台灣220億元 10:522019/10/02 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 經濟部長表示，政府將協助業者分散市場、產業轉型，圖為中油高雄林園石化廠。（中油提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸若取消ECFA，影響台灣多少出口值？關務署長謝鈴媛今（2）日於立院財委會備詢時指出，以2018年統計，依ECFA清單，中國大陸單年出口到我國約享受關稅減讓新台幣27.3億元。 但我國2018年出口到中國大陸減讓金額約新台幣220億元，主要產品包括：農產品、石化、紡織、金屬、機械等。經濟部官員表示，目前還沒辦法精準評估ECFA影響範圍，實際上可能會因MIT招牌閃亮或台灣製不可替代，讓購買者願意高價購買，評估受影響範圍會比預期小。 (工商 ) #影響 #大陸 #ecfa #中國大陸 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 宇峻H2新作連發 營運吃補 04:102019/09/28 證券．權證 因應保護主義 兩岸共建產業鏈 04:092019/09/29 焦點新聞 台商投資糾紛 土地使用權排第一 04:092019/09/29 焦點新聞 少來！美航母南海行 陸艦上下圍觀 00:302019/09/30 軍事 隱形技術加身 陸進化版長劍亮相 14:542019/09/30 軍事 「返校」迎大陸國慶 04:102019/10/01 時論廣場 錄影指證 美控加州導遊為陸竊機密 07:392019/10/01 國際 超音速航母殺手 陸長劍-100首現身 10:532019/10/01 軍事 陸委會：中華民國屹立108年 籲陸民主改革 12:272019/10/01 兩岸 中共建政70年臨轉折點 04:102019/10/02 論壇廣場 政治熱門新聞 韓國瑜民調將續跌？孫大千看出端倪 - 政治 要不是因為「他」...綠老將：蔡英文還能跟韓國瑜玩嗎？ - 政治 開鍘李正皓？趙少康終於說話了 - 政治 變天了？街頭民調韓蔡驚人大洗牌 - 政治 被截圖了！李正皓急刪這2則留言 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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