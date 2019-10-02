中國大陸若取消ECFA，影響台灣多少出口值？關務署長謝鈴媛今（2）日於立院財委會備詢時指出，以2018年統計，依ECFA清單，中國大陸單年出口到我國約享受關稅減讓新台幣27.3億元。

但我國2018年出口到中國大陸減讓金額約新台幣220億元，主要產品包括：農產品、石化、紡織、金屬、機械等。經濟部官員表示，目前還沒辦法精準評估ECFA影響範圍，實際上可能會因MIT招牌閃亮或台灣製不可替代，讓購買者願意高價購買，評估受影響範圍會比預期小。

(工商 )