南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶今天上午主持國家安全保障會議，初步分析認為，北韓上午試射的發射體，是今年第11次射彈，可能是潛射彈道飛彈。

南韓聯合新聞通訊社指出，青瓦台發布的新聞稿指稱，鄭義溶上午7時50分主持的國家安全保障會議（NSC）常任委員會緊急會議，討論北韓射彈。

青瓦台指出，北韓上午試射的發射體可能是潛射彈道飛彈，韓美情報當局正在嚴密分析。

南韓合同參謀本部表示，北韓從江原道元山北部一帶向半島東部海域方向發射的類型不詳發射體，可能是最大飛行高度達910公里、射程約450公里的潛射彈道飛彈。

這是北韓9月10日在平安南道价川一帶向半島東部海域發射「超大型火箭炮」後，時隔22天再次發射發射體，也是今年第11次發射。

韓美情報部門正精密分析發射體的類型，目前發射體數量、射程和最大飛行速度等尚未確認。

另有分析指出，北韓今天試射的意圖在於抗議南韓軍方昨天公開F-35A匿蹤戰機。南韓總統文在寅昨天出席「國軍日」紀念儀式時檢閱包括F-35A戰機在內的大批先進武器。

此外，考慮到北韓外務省第一副相崔善姬昨天才宣布北韓和美國5日將舉行非核化工作層磋商等情況，韓美正從多方面分析北韓這次發射的背景。

有觀察家認為，北韓可能藉此表明持續發展常規武器以消除安全顧慮的意志，並達到將安全保障問題納入北韓和美國談判議題的目的。9月10日，北韓同樣在表明願與美國對話後的10個小時內進行試射。

(中央社)