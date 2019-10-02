天使由於整年球季傷兵不斷導致戰績不佳，昨日宣布開除總教練阿斯瑪斯(Brad Asumus)，而阿斯瑪斯合約3年僅走完了1年，外傳天使敢快刀斬亂麻就是為了要延攬剛離開小熊的麥登(Joe Maddon)，不過天使總管艾普勒(Billy Eppler)否認此說法。

麥登與天使大有淵源，在31歲時曾進入天使球團，也曾兩度當過代理總教練，根據美媒報導，麥登對這個職缺有興趣，不過他與小熊的合約直到10月底才會結束，天使隊則需要在10月底前找到一名新教頭，來制定自由球員的計畫。

而艾普勒也澄清開除阿斯瑪斯並不是為了開缺來延攬小熊的這位「鬼才教頭」，艾普勒表示他們考慮開除阿斯瑪斯已經一段時間了，不過並沒有明說原因，「開除阿斯瑪斯並不是輕率的決定，我們今年的戰績不如預期，責任不是只有他一個人，不過我們共同球隊要朝另一個方向邁進，認為這是對組織最大的利益。」

天使隊在阿斯瑪斯帶領之下，本賽季戰績不佳，原因就是主力球員包含卓奧特(Mike Trout)等人進出傷兵名單，除此之外還發生史卡格斯(Tyler Skaggs)暴斃的悲劇影響著球隊，雖一度化悲憤為力量，7月底前勝率在5成以上，不過隨後一蹶不振，狂輸球的天使自1999年來首次吞下90場敗戰，總教練阿斯瑪斯首當其衝為戰績負責。

天使將找尋新帥，艾普勒說現在要談有哪些候選人還太早，他表示去年曾面談過的天使特助查維茲(Eric Chavez)、太空人首席教練艾斯巴達(Joe Espada)都是可能人選，要接任12強美國隊總教練的前洋基教頭吉拉迪(Joe Girardi)，據說也曾在紐約與艾普勒有聯繫。

(中時電子報)