中租控股（5871）旗下仲信資融宣布，與大型電商平台富邦媒體（8454）旗下momo購物網合作，自10月2日起，momo購物網全平台逾一百萬種商品，單一商品超過1千元以上，提供全台優惠的無卡分期服務。

仲信資融副總經理張銘聰指出，結合虛擬網路與實體門市購物，將打造全台最大的無卡分期行動支付圈。

momo富邦媒總經理谷元宏指出，為滿足消費者多元支付的需求，momo購物網與中租零卡分期合作，消費者選購購物網商品後，如是中租零卡分期會員，即自動開啟會員APP扣除額度，完成行動支付，待momo收到訂單完成通知，即刻安排出貨流程。即使不是中租零卡分期會員，線上系統將引導消費者即時申辦，電話照會確認身分，通過信用審核後完成結帳，即可送貨到府。這次的合作，為電商年底「雙11」網路購物季提前暖身，希望提升雙方會員流量，共創業績及營收。

張銘聰指出，中租零卡分期會員申辦作業便捷，網路操作流程簡單，免財力證明、免年費、免綁信用卡，通過身分確認與信用審核完成，取得會員消費額度，前往網路與實體特約店家，額度內免審核快速完成分期付款交易；零卡分期不是貸款，只能消費使用，每期繳款金額固定，無循環利息，繳交一期就少一期，減少資金負擔，幫助消費者做好理財規劃。

momo購物網的使用客群多數為高消費力族群，加上中租零卡分期的上線，可望吸引愛好網購的消費者前來嘗鮮。在10月上市活動期間，消費者於momo購物網使用無卡分期單筆滿萬分12期以上，進行登錄，即可再享3％無上限momo幣回饋（採限時限額制）。

以本次momo 最新推出的10月限定iPhone 11 64G優惠方案為例，一支手機單機價為24,900元，至今年10月底前，消費者若選擇採用無卡分期方案，一年分12期，每月僅需還款2,106元，平均一天負擔僅70.2元，等於每天省下一杯咖啡錢就能入手最新iPhone 11。

(工商 )