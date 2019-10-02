台灣之星看好雙十連假國人出國賞楓需求，提供三種出國上網優惠，「WIFI分享器」每日$88：針對日本、韓國兩個國人最愛旅遊國家，推出限時租借優惠，凡於2019／11／30前完成預約申請「日本機」或「韓國機」，皆可享日租天天省$200優惠，相當於每日只要$88(原日租$288)；此外，租借「中國機」或「亞洲機」則可享每日只要$188(原日租$288)優惠，就能在國外享有上網吃到飽，盡情與旅伴分享，即時上傳FB或IG，火熱傳散秋日打卡熱點也不怕超過使用量會爆帳單，省錢又省事。

若使用原號或航空漫遊，台灣之星T-Club禮程紫星、金星、鑽星VIP，選擇原號漫遊或航空漫遊上網服務，可享天天折$100優惠，每日只要$288(原日租$388)就可享受原門號免租機換卡的上網服務，連搭飛機也可隨時隨地連線掌握全球旅遊大小事。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「相較暑假長時間的旅遊規劃，進入賞秋楓的時節，許多用戶會利用雙十連續假期或周末安排到鄰近海外國家進行短期旅遊，因此，海外上網服務的申請量在國人暑期的出國高峰結束後仍維持一定水準，推出優惠後，指定機種申請量仍較去年同期成長10倍左右；同時，我們也發現，由於行動上網的普及，及數位服務介面不斷優化也帶動了自助申請的比例持續成長，目前已有近6成的用戶選擇透過台灣之星官網或APP等線上數位管道來申請海外漫遊或WIFI分享器服務，用戶僅需短短30秒內就能解決飛航或旅程中所有的需求，將寶貴的假期時間用在更值得體驗的事物上。看好海外賞楓需求，特別回饋用戶，針對日本及韓國兩國推出『WIFI分享器』租借服務優惠，每天只要$88，以最實惠的價格，就可享有不限速上網吃到飽服務。」

為滿足國人海外旅遊上網的多元需求，台灣之星持續提供多種出國上網服務，用戶可依上網需求的不同，選擇適合的方案；個人專屬的出國上網服務，原號漫遊免租機免換卡，使用前２小時申請即可、想要在飛機上不斷網，可申請航空漫遊，有使用才收費，方便又安心、適合多人出遊的「WIFI分享器」租借服務，自2018年7月推出後，一連就通又可多國使用的方式深受用戶好評，只要簡單四步驟，就能快速線上自助申請，全球135國／區都能隨時隨地輕鬆上網。

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