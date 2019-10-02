香港藝人譚詠麟去年首度來台攻蛋，舉行「銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北場」，演唱經典歌曲《心手相連》，事後《心手相連》的創作人陳建名，控告譚與主辦單位寬魚國際、負責人邱漢中未經他授權就演出，違反《著作權法》，台北地檢署調查認為罪嫌不足，今將譚詠麟及寬魚公司、公司負責人邱漢中不起訴。

68歲譚詠麟人稱「校長」，自稱是永遠25歲，去年他在小巨蛋開唱，創下在小巨蛋表演最資深的華人流行音樂歌手。告訴人陳建名，曾獲金曲獎最佳作詞，是知名音樂人。

陳建名指控當天譚演唱的1988年漢城奧運中文指定典《心手相連》，是多人共同作詞，他身為創作人之一，並未授權這次公開演出。

檢察官傳喚寬魚國際公司人員，員工提出與「中華音樂著作權協會」聯繫的Line及電郵記錄，證明在演出前已多次反覆向協會確認曲目都有取得授權，公司無法得知單一歌曲有多人共同創作，且對授權認知不同，檢察官認為譚和寬魚，寬魚負責人邱漢中主觀上沒有侵權犯意，今將全案不起訴。

(中時 )