美國鴉片類藥物成癮現象盛行，檢方今天宣布起訴3名中國公民，罪名是非法交易芬太尼。

法新社報導，陳德耀（Deyao Chen，音譯）、陳桂春（Guichun Chen，音譯）和潘良圖（Liangtu Pan，音譯）被控於2016年4月至2017年3月間，在美國和國際間販售近3000袋管制藥品。

這些管制藥品在中國成立網站販售，再郵寄至美國，並由賓州前副警長藍迪斯（David Landis）透過美國郵政管理局（USPS）進行分銷。

根據美國司法部發布的聲明，3名被告賣出的管制藥品與5名美國公民服藥過量致死有關。

3名被告共用「亞力克斯」（Alex）的別名，在中國接收線上訂單，接著將管制藥品郵寄給藍迪斯進行分銷。

一名發言人告訴法新社，這3名中國公民尚未落網，據信人還在中國。

聲明說，藍迪斯已經認罪，正在等待判刑。

在此之前，美國總統川普曾指責中國未採取足夠措施，遏止芬太尼這種鴉片類藥物流入美國。藥性比海洛因強50倍的芬太尼與其他合成鴉片類藥物，2018年共在美奪走3萬2000條人命。

北京不認為中國應為美國鴉片類藥物成癮危機負責。

(中央社)