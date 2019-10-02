長照基金可能破產？衛福部109年度長照預算共編列411.87億元，其中長照基金即占了386.7億元，立委質疑，依立法院預算中心報告，長照基金109年度收入僅編列325.7億元，衛福部卻編列支出386.7億元，首度出現當年入不敷出，如果加上106年度累積收支餘裕支撐，預估長照基金在111年度即會破產。衛福部部長陳時中表示，不足部分會以公務預算撥補支應，長照基金絶對不會出現財務缺口。

立法院衛環委員會今天審查衛福部預算，長照基金成為立委關注重點。立法王育敏表示，目前長照基金主要財源來自遺贈稅、菸酒稅、菸品健康捐及房地合一稅的部分收入，依立法院預算中心針對長照基金108年度至112年度收支預估，長照基金在110年度才會出現當年收支不平衡，但由於最近衛福部不斷加碼補助，使得109年度的支出由原先預估的324.2億元增加到386.7億元，但109年度長照基金收入編列僅325.7億元，導致當年收支不平衡比預算中心預估早一年到來，依此推估，原本預算中心估計112年度長照基金才會破產，也因而提前到111年。

王育敏進一步指出，選舉要到了，衛福部補助政策急就章，其中失能者可回溯發放，一年要30億元，但去年預算卻未編列，如何追溯發放？且財政部認為目前的稅收制，無法因應長照財源需求持續成長，且違反財政紀律法，於6月19日去函建議衛福部評估長照保險制的可行性，衛福部有無開會討論？

對於立委的質疑，陳時中表示，財政部來函後，衛福部陸續都有在開會，至於長照基金財務預估，立法院預算中心的數字大致都對，但每年都會應因一些做法改變而有所浮動，長照基金不足的部分，衛福部會以公務預算支應，絕對不會讓長照財源出現問題。

(中時 )