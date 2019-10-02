國民黨青年軍之一、「草協聯盟」發起人李正皓，因屢屢在電視政論節目公開批黨的總統提名人韓國瑜，言論引起各界爭議。對此，資深媒體人趙少康說，民進黨已經很習慣黨內互鬥，國民黨則十分脆弱、不敢喊出不同意見。

李正皓9月30日在臉書發文，附上國民黨中和區黨部執行長林秀慧對話截圖，預告自己將被國民黨區黨部召開考紀會議處，並將矛頭指向「長官」與韓國瑜民調落後， 更嗆「難道趕走了烏鴉，災難就不見了嗎？」，對此，市黨部將在今（2日）將開考紀會，向「黨中央建議開除黨籍」。

對於李正皓的相關言論，趙少康在談話節目《鄉民來衝康》中表示，他認為，藍綠成長背景不同，民進黨一路鬥爭而成，權力由下而上，他們內部已經很習慣鬥爭這件事。但國民黨的權力則是由上而下，總認為要團結在黨主席、黨中央之下，只有一有不合就被講成內鬨、內鬥、分裂，藍軍內心因此相當脆弱。

李正皓今更在臉書砲轟黨中央，「既使我最後被開除了，我認為開除我的也不是國民黨，開除我的是以少數韓粉與某些活在同溫層的高層為主的『國瑜黨』。他們的強項從來不是解決問題，而是解決提出問題的人，這與我過去認識的國民黨完全不同。

(中時電子報)