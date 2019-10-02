台北市某診所負責人高姓醫師，因健保支付門診有限制，醫師看診愈多，收入愈少，為了增加診所收入，涉嫌與擔任行政人員的妹妹，將診所內門診較多的醫師看診紀錄，挪至看診較少的醫師處，詐領健保給付9萬多元。台北地檢署今給予高姓醫師兄妹緩起訴，期限1年，各須支付公庫30萬元、20萬元處分金。

依據北檢資料顯示，高姓醫師診所旗下的藥局曾被北檢查出，高姓醫師涉嫌夥同岳母等5人，以每個月1萬元代價，找張姓女藥劑師借牌開藥，2年多來詐領健保費逾188萬元，北檢2016年依詐欺、偽造文書罪嫌將5人起訴。

檢調調查，因健保局對基層診所門診定有合理門診量，看診有總量限制，只要超過一定看診人數，健保給付點數將減少，也就是醫師看診超過限制後，看診人數愈多，健保支付降低，收入愈少。

檢調查出，在台北市經營診所的高姓醫師，雇用多名醫師看診，由於醫師看診愈多，收入愈少，高男為了增加診所收入，涉嫌自2016年至2017年間，與擔任行政人員的妹妹，將診所內門診較多的醫師部分看診紀錄，挪至看診較少的醫師處，詐領健保給付近10萬元，遭台北市調查處查獲，依詐欺等罪嫌移送台北地檢署。

檢方調查後，給予高姓醫師兄妹緩起訴，期限1年，各須支付公庫30萬元、20萬元處分金。

(中時 )