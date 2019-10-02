南方澳大橋斷裂原因有可能找到了，有可能是長期超載。具工程背景的親民黨立委李鴻鈞上午詢問南方澳大橋「活載重」，港務公司表示是49.27噸，李鴻鈞要求交通部公路總局總工程司鄧文廣說明，鄧文廣說，如果當初設計圖是49噸那當然是49噸，如果不是的話依照目前限制是42噸。

南方澳大橋轟然斷裂，畫面觸目驚心，但問題的原因除了鋼索鏽蝕外，李鴻鈞表示，有可能是載重長期超重過度， 油罐車變成壓垮這條橋最後一根稻草，原因八九不離十，他說，若為鋼索腐蝕應從腐蝕面斷才對，因為那裡最脆弱。

李鴻鈞說， 單拱橋受力最大的位置就在中間，若鋼索腐蝕的話，照力學基本概念，應該在中間斷，為什麼油罐車行駛到最邊邊時才斷，一般行駛到橋上會晃動是彈性震動，若震動達一定程度則會彈性疲乏，李鴻鈞要求現場人員說明載重限制，港務公司表示為49.27噸，李鴻源驚呼，有這麼大嗎「難怪消波塊載得過去」。

李鴻鈞要求公路總局說明，鄧文廣表示，現在正在要原始設計圖，如果當初設計圖活載重是49噸那當然就是49噸，如果不是的話依照目前的規範是，依常理目前限制是42噸。

(中時 )