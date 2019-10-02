汐止警察局汐止派出所31歲警員薛定岳8月28日追捕逃避攔檢的王姓男子，後因擦撞機車失控，高速衝撞分隔島，不幸殉職。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

汐止警察局汐止派出所31歲警員薛定岳8月28日追捕逃避攔檢的王姓男子，後因擦撞機車失控，高速衝撞分隔島，不幸殉職。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

要輕判？汐止警察局汐止派出所31歲警員薛定岳8月28日追捕逃避攔檢的王姓男子，後因擦撞機車失控，高速衝撞分隔島，不幸殉職。但警方認定王男雖吸毒，但可通過直線測試因此未達危險駕駛，依妨害公眾往來安全致死罪起訴，而非妨害公務致死。

基隆地檢署2日偵結，依妨害公眾往來安全致人於死罪、肇事逃逸罪嫌，將王男提起公訴，可檢方也認定王男並無故意衝撞員警行為，不能遽認他有故意殺害薛及妨害薛執行公務致死犯行，因此處分不起訴。

檢方表示，24歲王男8月28日在汐止區大同路2段附近，施用第3級毒品後騎機車返回基隆七堵區住處，當天下午4點43分行經汐止忠孝東路及秀峰路口違規左轉，巡邏員警薛定岳發覺並攔查，但王男硬闖加速逃逸。薛定岳開啟警笛追緝，並以無線電通報攔截。王男為逃避追緝高速蛇行、闖越紅燈，危及行人安全。

王男並騎到基隆市新台五路與福三街的路口，遇到新台五路轉紅燈。警員尾隨至路口，自王左後側靠近欲攔停，但因王在超越停等紅燈車輛後突高速往左斜切變換車道，與薛車發生擦撞，薛倒地後往前滑行，頭部撞及前方路口分隔島。

王明知肇事造成薛人車倒地受傷，仍加速騎車逃離現場。薛定岳受傷倒在路口，經路人打電話報案，支援警員不久趕到現場後，由消防人員將薛警送往汐止國泰醫院搶救，但於下午宣告不治。

檢方調閱監視器、測速器及傳喚目擊證人作證，認定王男在被薛警追逐過程中，的確有闖紅燈、高速蛇行、逆向行駛等妨害公眾往來安全的行為，並且肇事致人死亡後逃逸。

檢方指出，經調查王雖有施用愷他命毒品，但通過直線測試、平衡動作及同心圓測試，依客觀證據難認達不能安全駕駛程度。

王男躲避攔檢過程雖有危險駕駛行為，然並未有故意衝撞薛員行為。主觀上王男並無對薛警施強暴、脅迫行為及殺害犯意，不能遽認王男有故意殺害薛警及妨害薛警執行公務致死犯行，對此給予不起訴處分。

(中時 )