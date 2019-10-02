國民新少主索托敲出關鍵安打，助國民以4比3戰勝釀酒人，挺進國聯分區系列賽。（路透）

國聯外卡驟死戰2日由國民主場迎戰釀酒人，國民派出王牌薛爾瑟(Max Scherzer)先發，結果5局挨2轟失掉3分，隨後派出「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)中繼守成，從2分落後的情況下，終於在8局下半等到火力支援，菜鳥索托(Juan Soto)滿壘時敲出安打，關鍵時刻釀酒人還出現守備失誤，國民靠這一棒超前成4比3並帶走勝利，下一戰將要對上道奇。

賽揚獎強投薛爾瑟在這場重要比賽軟手，於首局就挨轟，釀酒人葛蘭鐸(Yasmani Grandal)在壘上有人時，瞄準第一球就開轟，率先為釀酒人取得2分領先，接著第2局譚姆斯(Eric Thames)趁勝追擊，敲出陽春炮將領先擴大到3分。

國民直到3局下半才有所攻勢，面對釀酒人先發投手伍德洛夫(Brandon Woodruff)，T.騰納(Trea Turner)回敬一發陽春炮，國民得分終於開張。薛爾瑟僅投5局就退場，被敲4安包含2發全壘打，送出6次三振不過共失掉3分，並由另一位王牌小史接手全力搶勝，3局無失分僅被敲2支安打，而國民終於在8局下半吹起反攻號角。

釀酒人在8局下半換投終結者海德(Josh Hader)，結果先送觸身球後又被敲安，兩人出局的情況下又送出保送，滿壘時輪到國民菜鳥強打索托(Juan Soto)，果然不負眾望敲出安打，除此之外釀酒人右外野手葛瑞斯罕(Trent Grisham)還發生要命失誤，球漏掉後要回傳已來不及，壘上跑者全數跑回，索托雖然在跑三壘前遭到刺殺，不過一棒清壘將比分超前成4比3，國民球場瞬間陷入瘋狂，加上9局上半成功守下最後半局，最終由國民帶走關鍵勝利。

國民此戰有輸不得的壓力，兩張王牌薛爾瑟、史崔斯柏格都登板，而22歲菜鳥索托在國民失去哈波(Bryce Harper)後，完美接棒火力輸出重責，賽前34轟、110打點，又在關鍵時刻敲安成為英雄，成為外卡戰獲勝關鍵人物，接下來國民挺進國聯分區系列賽，將在4日對戰道奇。

(中時電子報)