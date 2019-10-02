Namwan閃嫁多金老公1年就鬧婚變。(圖／翻攝自IG)

模特兒出身的泰國性感女星Namwan，因參加實境秀《The Face Thailand 2》打開知名度，演過不少電視劇，去年閃嫁二手超跑車商老公，本以為就此過上童話故事般的生活，未料才結婚1年就鬧婚變，她自爆老公正偷吃一名女大學生，甚至不避諱和小三曖昧互動，讓Namwan心死「我想我們已經走不下去了」。

Namwan擁有精緻五官和火辣身材，在《The Face Thailand 2》以好性格受到關注，成功打開知名度，去年認識多金老公後，不僅把她當公主寵，在遊艇上拍婚紗照，還辦了個夢幻又奢華的婚禮，不過看似美好童話故事的背後，卻早已出現危機。

Namwan受訪時透露老公偷吃事實，「他完全沒遮掩和別的女人談情說愛」，小三是一名女大學生，兩人在SNS曖昧互動，完全不在意被Namwan看到，老公還會帶她出差，連週遭的朋友都知道有這個小三的存在，Namwan坦言對婚姻已經心死，她給老公很多次機會了，但他完全沒悔改，「只差沒當著我的面，帶她（女大生）回來我們家」，所以如果離婚她也不會傷心。

(中時電子報)