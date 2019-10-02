針對目前許多政治人士有意和親民黨合作，柯文哲上午直言「談那張門票嗎？」他表示，和宋楚瑜交情很好，現在主要目標要向他解釋「不要因為誤會對我們不爽」；對於外傳民眾黨要和「民主大聯盟」合作，柯則反問「誰代表民眾黨？」

柯文哲針對目前許多政壇人士和親民黨接洽表示，大家去跟親民黨談，不曉得談什麼？「談那張門票嗎？」柯說，如果這樣「變成他是做莊，親民黨變莊家」，這局裡有買家跟賣家，但他沒有要選所以很好辦，目標就只要跟宋楚瑜解釋清楚，不要因為誤會對我們不爽、要解釋清楚，目標就只有這樣。

是否要與親民黨合作立委布局，柯文哲指出，「親民黨也希望這場選舉後還能存在」，所以每個都會交換意見。

對於何時要和宋楚瑜見面，柯表示「也要人家願意見我啊」，對於宋是否還對他生氣？柯說，宋楚瑜過幾天就會comedown下來，他也會向親民黨人士說明，「人事案都是被你們媒體爆出，我們緊急善後才搞成這樣」。

外傳部分民眾黨員欲找郭台銘拍定裝照遭拒，柯文哲表示，就算郭董找5個人，他也也不一定全支持，總是會有有喜歡或比較不喜歡的，站台力道就不一樣，「世界上的事情就是大家方便、順其自然就好」。

柯解釋，郭董本來就是藍營出身，一定有比較喜歡的國民黨、無黨籍人士，他有他自己的政治力場、決定自己喜不喜歡，「只要方便就好」。

外傳民眾黨有意與許舒博民主大聯盟合作，柯文哲反問「誰代表民眾黨？」他表示世界上常常有一些「熱心人士」，但常常是誰他都不認識，就他來講他並不清楚是誰與許舒博接洽。

(中時 )