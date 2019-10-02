富少游瀚甯去年7月開車藍寶堅尼超跑「炸隧道」，在自強隧道內衝撞工程車，造成張姓工人、副駕駛座劉姓女友死亡，以及一旁3人受傷，士林地院日前開庭，檢方變更起訴法條，改以7年以上的公共危險罪控告富少，並拿南京東路競速作為比較，游今當庭否認競速，辯只是想測試車子性能，希望能法院給予緩刑，他願意到小學擔任交通導護志工，檢察官痛批將道路當成「私人遊樂場」，法官諭知，10月23日宣判。

游瀚甯去年7月與陶姓友人在網路討論，約定在至善路中影文化城前面集合，打算要去新北市山區喝咖啡，剛出發後不久，游進入隧道，以時速170公里進入隧道，經過469公尺後撞擊前方工程車輛，儀表板上時速停在80英里，換算是時速130公里，檢察官後續調查，進入隧道後12秒發生事故，平均時速約140公里，已達嚴重超速，若依道路交通處罰條例，超過60公里即屬危險駕駛，必須吊扣駕照，現在自強隧道也改以科技區間測速，游的行為，已經構成以他法致生往來之危險，涉犯公共危險。

辯護人則稱，「他法」是指併排競速、逼車、蛇行、追逐前車、佔用特定路段，但游在早上凌晨5點，從行車紀錄器看得出來，當時路上人車極少，相較於南京東路飆車，游不似謝亞軒在人車擁擠的路段，行駛公車專用道，兩案有「天壤之別」。

游在偵查時說：「進入隧道時約30到40公里，慢慢往前開，在確認隧道內淨空，才會加速。」法官問：「你如何確認隧道內沒有車？」游回答就「慢慢開，看前面沒車」。

檢方強調，同行陶姓友人在後方，他證稱不認識路，緊跟在後方，進入隧道後游加速，陶一定會加速跟上，造成一前一後飆車的情況發生，並痛批道路不是游「私人遊樂場」。

庭末，游表示已經與所有人達成和解，發生事故後，第一時間不知道已經釀成死傷，直到在醫院看到警察，才知道自己已經傷害到別人，非常難過，畢竟和女友之間有太多約定，再多的錢都無法彌補。辯護人則稱，希望能法院能給予緩刑，到小學當交通導護。

(中時 )