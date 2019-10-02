秋高氣爽出遊趣，要到哪走走呢？旅遊平台KKday推薦迷人魔幻的中山區條通文化體驗、北大佳河濱公園的戶外音樂祭、2019在台南的，或貴人散步音樂節，或是帶著心愛的毛小孩一起露營，即使在秋天，也能隨時隨地感受藝術的溫度，和KKday「藝」起「深」呼吸。

KKday今年取得「新條通樂園」獨家販售，強勢推出條通商圈聯合舉辦的食尚街趴辦桌，不僅展演派對全套玩到飽，還要帶你夜訪林森北條通秘境！（圖取自KKday官網）

位在台北市中山區林森北路兩側的小巷子，承襲了日式「條通」文化，在時光流轉之間，交織成風情各異的樣貌。由前衛藝文空間「濕地 venue」 發動的街區藝文復興行動「新條通樂園」邁入第三年，從林森北的日式酒店文化延伸，繼承台北舊城區獨特的人文歷史，文化工作者和藝術家以濃郁秀場感的派對概念，重新詮釋屬於條通街區的生活文化，大獲好評，讓更多人一探神秘未知「條通文化」。

2019世界音樂節@台灣10/18至10/20為期三天，在台北大佳河濱公園熱烈開展，邀約20組國內外頂尖演出團隊，加碼電音跨界之夜特別計畫，並首邀西班牙巴塞隆納街頭一砲而紅的知名髮型表演藝術家，為觀眾即興打造專屬藝術髮妝。活動現場更打造100頂高質感地球市集，從世界音樂的多元風格出發，邀請具有原創特色的作品，一起打造地球市集的幸福形狀。還有各方表演藝術者共同參與，連結音樂、創意與生活。

想到台南，會想到什麼？老屋新生？藝術文創？還是要早起追尋的巷弄小吃？2019 LUCfest貴人散步音樂節在台南浪漫展開，表演展館遍佈在全美戲院、台南市美術館二館、吳園藝文中心、B.B.ART、南美里活動中心、兜空間和飛石樓，定位台灣出發，連結亞洲、放眼世界的showcase論壇和音樂節。

2019 LUCfest貴人散步音樂節在台南浪漫展開。（圖取自KKday官網）

(中時電子報)