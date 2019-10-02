彰化縣議長謝典林指出，敬老禮金雖然是非法定社福，重陽節卻是華人重要傳統，既然兩黨都重視，都發放，應該由中央統籌，不要造成各縣市各自舉債。（吳敏菁攝）

重陽時節，今年彰化縣敬老禮金發放調整，掀起熱烈討論，彰化縣議長謝典林在議會臨時會提出，建議由中央統籌。（吳敏菁攝）

重陽時節，今年彰化縣敬老禮金發放調整，掀起熱烈討論，彰化縣議長謝典林在議會臨時會提出，建議由中央統籌。（吳敏菁攝）

重陽時節，今年彰化縣敬老禮金發放調整，掀起熱烈討論，彰化縣議會2日召開臨時會議，議長謝典林在主席台上指出，各縣市都發重陽敬老金，卻是非法定社福，都舉債來進行，既然這是華人重要的傳統，應該由中央統一來統籌，形成制度化，並舉出實際數字，全國65歲以上長者每人1000元，需30億元預算，3000元則是90億元，對中央而言這樣預算並不算高。

謝典林指出，敬老禮金雖然是非法定社福，重陽節卻是華人重要傳統，既然兩黨都重視，都發放，應該由中央統籌，不要造成各自舉債，這筆錢對中央來說並不算高，舉例而言，向美買戰機、坦克車等，就花掉5、6000億，其實這也是給保護費意思，但把錢拿來做敬老政策，可以做很久，要問怎麼選擇比較好？個人認為放把錢放到長輩的口袋，是大多數人的選擇，付給美國人，大概是大部分人不太願意。

謝典林也建議用消費券的形式來發放，錢就可以常年度流通，並指出縣長王惠美這次調整敬老禮金的發放，和消費券背後精神是雷同。

「縣府的預算就是這麼多，很多都仰賴中央補助，有了這塊，就沒了那塊」，謝典林表示，上屆縣長，0至3歲育兒津貼，每月發3000元，就沒辦法兼顧營養午餐了，敬老禮金不該當成福利政策，應該制度化方式。

至於，育兒補助，營養午餐和幼兒園補助等都直指教養問題，被質疑是買票福利政策，但是生育力降到1％以下，卻也是國安問題，生育力下降，造成經濟成長緩慢，問題嚴重，中央政府要提出辦法來解決，建議適度修法，把國家帶向正向的地方。謝典林在議會的一番提議，出席在場議員都發聲贊成，高呼「中央買單 」。

(中時 )