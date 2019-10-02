中美貿易戰影響，回流台商對土地需求殷切，新北市府將八里台北港10公頃娛樂區變更產業專區，都市計畫預計明年2月完成，地政局長康秋桂在市政會議指出，變更產專區後，將以標售方式出售，預計明年4月公告。

新北市政府原規畫在八里區「台北港娛樂專用區」打造「台版迪士尼」樂園，但權利金高達71億元，加上周邊交通尚未到位，讓廠商卻步，招商案多次流標。

受中美貿易戰影響，台商回流的土地需求殷切，市府目前正將土地變更為產業專用區，預計明年2月可以完成都市計畫變更。

地政局主秘徐鳳儀表示，台北港土地約有10.25公頃，變更產專區後可做為物流、倉儲、企業營運總部、旅館或輕工業等設施。

徐鳳儀說，目前有不少潛在廠商詢問，但土地是否要分割標售，還要看廠商需求，目前先著重在土地變更，分割可以比較晚一點；價格部分，台北港目前土地約落在每坪32萬左右，該地段價格不會相差太多

徐鳳儀說，中美貿易戰確實讓地政局最近幾次土地標售案很有感，昨日市府標售案，「新莊北側知識產業園區」標脫5筆，標脫率62％，金額落在每坪78萬到83萬間。

另外住宅區部分，「金山地區市地重劃區」標脫3筆，標脫率50％，每坪落在20萬元左右，「二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區」標脫3筆，標脫率38％，每坪落在70到79萬左右。

(中時 )