代書王志聰（中）、工廠業者薛根旺（右）主動出面證明所謂的15萬元是代書服務費與相關規費，與台南市議長郭信良服務處主任黃龍生沒有關係。（洪榮志攝）

今年6月立法院通《工廠管理輔導法》，有意放寬將非法違章工廠納管後，未來進一步就地合法。有周刊指控台南市議長郭信良服務處主任黃龍生，不僅「喬納管」還「收錢掛保證」。黃龍生認為報導不實遭抹黑，2日除偕同律師、代書、工廠業者前往台南地檢署，按鈴控告該周刊加重誹謗，也向郭信良口頭請辭。

鏡周刊報導，指接獲投訴，指「台南市議長郭信良縱容服務處主任黃龍生，包攬非法佔用農地的工廠，納管為特定登記工廠，未來有可能就地合法，農地變工業用地，暴漲數10倍；知情人士質疑，中央已表態要嚴格把關，黃憑什麼敢打包票？除非他利用議長施壓，否則根本就是詐財！」

鏡周刊還說，「黃龍生向記者吹噓保證，一般代書不保證審查通過的，收費3萬，議長服務處介紹的，只要15萬，律師見證，沒審過全額退費，還可以結合太陽能廠商抵銷部分代辦費。」

黃龍生表示，他在服務處任職20餘年，主要負責為民服務業務。此次中央修法打算將非法違章工廠納管，由於過去有不少工廠業者都曾接獲罰單，如今有機會合法，他只是純粹幫忙介紹代書，由代書直接與工廠業者洽談，他僅要求萬一辦不過去時，代書收的費用應全數退回，以減少業者的損失，並請律師見證，完全沒有經手錢，那有什麼「喬納管」、「收錢掛保證」等情事。他合理懷疑是斷人財路才被構陷，自認絕對經得起考驗。

代書王志聰、工廠業者薛根旺也替黃證明說，所謂的15萬元，完全是代書的服務費與相關規費，與黃龍生沒有關係。

郭信良指出，黃龍生從他擔任議員起就在服務處幫忙，安南區大約有1／3的民眾都曾接受過黃的服務，對方20多年來連1顆蘋果都不敢收，他很相信黃的人格清白，也很倚重黃，如今看到黃被誣陷感到很難過，對於黃主動請辭，正思考是否接受。

(中時 )