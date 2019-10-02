南方澳斷橋事件造成14位外籍漁工傷亡，含8人受傷、4人死亡、2人失蹤，另有3艘漁船沉沒，513艘漁船已被困在港內兩天，無法出海作業。

農委會主委陳吉仲今（2）日表示，除了繼續協助搶救受困的外籍漁工，對於傷亡者也將給予撫卹，每位罹難者先發給5萬元慰問金。保險方面，估計死亡給付每人約35萬元；另外再幫忙爭取其他方面的保險給付，盡全力予以撫卹。至於漁工家屬來台奔喪等後續事宜，農委會也會全力協助。

陳吉仲說，3艘被斷橋壓沉的漁船，農委會將協助船東向相關部門爭取賠償。而5百多艘漁船昨天、今天都無法出海作業造成的損失，都會以每日最大的產值來估算，與交通部、內政部等單位一起討論求償、補助事宜；預計今天開始討論方案，並全力協助漁民減少損失。若有因斷橋事件造成其他損失，或是工程方面引起的損失，農委會都會幫助漁民求償或爭取補償。

此外，這次事件不幸罹難的菲律賓、印尼籍漁工，農委會也會協助其家屬來台處理後續的喪葬等事宜。而這次事件共造成8位外籍漁工受傷送醫，先前6位受困的外籍漁工，包括印尼、菲律賓各3人，已確定4人罹難，尚有2人失蹤，救援單位仍在港區內搜尋。

(中時 )