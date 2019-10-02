針對Wecare高雄今（2日）早爆料、高雄市長韓國瑜收割前市府「海洋文化及流行音樂中心」的政績拚自己選舉一事，高雄市文化局回批，事實是前朝市府工程延宕，官員遭懲處，市府還遭監察院糾正。現任團隊不斷善後之餘，招商動作也從未停歇，了解內情的文化局、工務局人員私下透露，其實去年10月、11月連續2次流標，前朝就知道海音中心一定來不及，沒想到還是顛倒是非，硬把自己的錯怪在韓國瑜頭上。

文化局強調，海音一案2014年預算執行率偏低、進度嚴重落後，經國發會評核為丙等，導致四名市府官員遭懲處，監察院也在2016年2月針對此案糾正高市府。

海音工程2018年8月7日經行政院核定修正計畫、請增經費15億644萬後，工務局新工處就海音三標進行招標作業，原本預計於2018年10月發包，2019年12月竣工，但2018年10月及11月2次公告招標結果都流標。經檢討並重新招標，2019年2月26日才決標，故海音工程第三標契約需至2020年8月底才能完工，二標工程也配合展延至2020年8月底。文化局表示，會盡力在2020年6月前趕工完成。

承辦公務人員私下表示，其實去年8月向中央申請變更計畫時，大家就以2019年12月完工為目標，但由於工期需要16個月，所以去年10月、11月連續2次流標，大家就心知肚明一定來不及，那時根本還沒有選舉，「現在前朝官員拿海音中心工程延宕來打韓，實在不厚道！」

至於工程經費再增加之原因，文化局解釋，主要是檢討從2015年8月開工後變更設計、結算數量追加所需的金額，非新增項目，初估需求經費為2.5億元。

有關招商掛零部份，文化局也鄭重澄清，雖然海音中心大部分工程尚未完成，但招商團隊在工程期間持續鎖定數家國內外大型經營團隊密切聯繫中，包含音樂主題餐酒館、精釀啤酒商、錄音室、音樂品牌、多角化經營的商業集團等，持續與具有經營潛力的廠商洽談合作的機會。

文化局指出，因應海音2020年完工營運，年底將辦測試場活動，也正籌劃自辦2020年開幕音樂季系列活動，並於明年春夏舉辦開幕暖場活動。市府2019年也辦理許多音樂人才培育課程，每週也持續在既有場館-「駁二LIVEAREHOUSE」辦理Live演唱會的演出，截至8月已經演出72場，超過2萬2千人參與。

文化局最後呼籲，所有關心海音的朋友以支持代替批評，共同期許高雄的城市發展越來越好。

(中時 )