香港反送中傳出警察開槍傷人事件，對此柯文哲2日上午表示，香港高房租高房價引起年輕人憤恨，北京政府應了解民怨是什麼，「不要隨便說是和港獨、台獨、美國CIA合作」。

柯文哲表示，香港是台灣的鄰居、亞洲金融中心，任何事情一定會影響到台灣。做為人類，總是關心另一個人類的安危，醫生的的立場，第一的關切的就是打到哪裡？有沒有生命危險？

柯文哲指出，學生被警察開槍打傷，這個標題會很聳動，這種紛擾持續下去難免擦槍走火，但如果昨天那個學生要是被打死，今天一定是全世界頭條。他認為，北京政府處理香港問題，還是要面對問題。

柯文哲指出，這麼多年輕人會不滿、會上街頭，一定是他們有憤恨。香港的高房租、高房價，已經變成階級剝削。所以看香港同時，也要小心台灣的高房租、高房價。

他指出，一個700萬人的地區，有200萬人為了一條法律上街頭，「不可能啦！」一定是有一個讓人憤恨不平的原因。

他也呼籲北京政府政府在處理香港問題時，還是要面對事實，了解民怨到底是什麼？要去真誠的面對並解決問題，不要老是說這是美國CIA，這是和台獨、港獨合作，「不然你看你有沒有辦法去紐約搞200萬人的遊行？」

(中時 )