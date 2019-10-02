2020總統大選剩下3個月，藍軍期盼的穿雲箭在何？文化大學新聞系主任胡幼偉表示，有效的競選方案就是回歸本體。他建議韓開空中競選直播秀場，就在高雄登場，每周三次，成為全台最大咖網紅，韓自己就是那支穿雲箭。

胡幼偉在臉書表示，韓要多跟庶民講講話，距離投票的日子愈來愈近，韓粉雖然都沒有離開，但焦慮感確實存在。現在的情況好有一比，車子還在跑，但輪胎的氣好像有點不足。大家都希望韓競辦能有更多競選動作，各方建言很多，他也提過一些建議，但到目前為止，還沒看到更多有創意的競選策略，反倒有點在搞「飢餓行銷」的味道。他回過頭來仔細思考，什麼才是最簡單有效的競選方案？想來想去，覺得應該回歸本體。

胡幼偉說，韓這麼能講，也愛講，為什麼不充分發揮他的特長呢？蔡在這方面無趣呆板得很，根本不是對手。韓開闢網路競選秀場後，不怕蔡有樣學樣，來模仿最好，大家就有了秀場上的競爭，讓所謂韓蔡對決，定位成韓蔡傳播能力競賽，這一比，輸贏高下就特別明顯了！

胡幼偉表示，韓不用到處跑，就不會很累。晚上直播，每周三次，成為全台最大咖網紅，大家看得開心過癮，人氣紅不讓。在這個秀場裡，可以盡情設計節目內容，韓自己講，也可以邀請各界名人上節目和韓聊天。競選辦事處、官邸客廳、高雄庶民家中、高雄好吃的餐廳裡，都可以是直播現場。除韓外，夫人李佳芬、女兒韓冰、甚至韓的親友都可以穿插出場。韓在直播秀裡盡情自然發揮，時而親切幽默、時而辛辣批判，再創風潮後，順勢高票當選！

胡幼偉表示，韓就是要行銷的產品；產品這麼有魅力，怎麼能閒置這種先天優勢呢？「老韓，你自己就是那支穿雲箭，拉弓上弦，直衝青雲、飛龍在天吧」！

(中時 )