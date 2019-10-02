文化部次長蕭宗煌（左二起）、國家鐵道博物館籌備處主任洪致文、民進黨立委管碧玲、交通部次長王國材（右二）等人出席揭牌。(陳怡誠攝)

國家鐵道博物館籌備處今（2）日揭牌，首任主任洪致文正式上任。他表示籌備處將以「準鐵道博物館」的型態開展各項工作。過去洪致文和文資團體曾被台北市長柯文哲稱為「文化恐怖份子」，洪致文表示，如今全台最大的文化恐怖份子是文化部長鄭麗君，「雖然是國定古蹟，但不是像標本一樣擺著不動，而是要保存脈絡和價值，我們是走在文資保存的理念上，一點都不恐怖。」

台北機廠最早是清代劉銘傳設立的「台北機器局」，歷經日本統治，國民政府來台，至今已經有130年歷史，曾是東洋最大的鐵路機廠，也是台灣火車的修復與再生之地。2015年由文化部認定為國定古蹟，未來將成立國家鐵道博物館。洪致文表示，目前將以「準鐵道博物館」的型態開展各項工作，「希望未來能看到一座有台灣特色、亞洲、世界矚目的鐵道博物館。」

洪致文表示，台北機廠的修復計畫是以十年為期，目前已經進行了三年，園區內很多建物的調查研究已經快結束，進入整修的階段，「我們對於博物館的期許不是只有建物修復而已，還有許多軟體和內涵。因為會是『活的博物館』，除了典藏研究和工程修復，還需要『運轉維護』，包含人員訓練和技術傳承，都和一般的博物館不同，在籌備過程就需要執行。」

洪致文解釋，文化資產保存法過去主要關注建物，但對於「會動的」部分卻沒有專章說明，因此希望建立鐵道文化技術保存的技術典範，「這些會動的車輛，雖然不可能像台鐵一樣，把它修復到能在路線上跑的狀態，但必須建構博物館等級的修復標準，這部分國內完全沒有相關規範。」

洪致文是國立台灣師範大學地理學系教授，曾出版數十部鐵道專書，也是資深專業鐵道迷，獲金鼎獎的《台灣鐵道傳奇》推動了20多年來台灣鐵道文化的蓬勃發展。如今從民間走入公部門，他表示責任重大，「對於國家鐵道博物館的議題，民間其實已經討論了幾十年，我擔任這個工作，就是希望能成為政府和民間的橋樑。」

籌備處揭牌典禮上，包含台灣高鐵、台鐵局、鐵道局、阿里山林鐵、台糖鐵路、礦鐵等全台各種不同的鐵道機構都到場致意。文化部政務次長蕭宗煌表示，未來希望不只是這個基地，整個台灣都能是鐵道博物館。交通部政務次長王國材表示，可能從工程角度來看，這些火車機具可能都是廢鐵，但從文化來看，不保留的話，歷史就會變成一個模糊的記憶。

台師大學地理系教授洪致文（見圖）接任國家鐵道博物館籌備處主任。(陳怡誠攝)

(中時 )