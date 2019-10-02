長榮集團經營權之爭持續延燒，不但張榮發基金會董事會改選4度難產，更傳出黑道介入，製造假車禍亮黑槍、打恐嚇電話。甚至，老三張國政的連襟謝國獻，7月被依組織犯罪及妨害自由罪嫌拘提到案，疑似與一連串事件有關。

張榮發基金會董事會去年12月11日首次改選時，發生暴力衝突及恐嚇案。據鏡週刊報導，大房老二張國明與老三張國政聯手，對抗大哥張國華及老臣柯麗卿，柯麗卿被製造假車禍亮黑槍、長榮國際總經理戴錦銓遭跟蹤，今年初張榮發基金會董事長鍾德美更接到恐嚇電話。

檢警偵辦後發現，恐嚇事件可能是北部某幫派分子所為，背後更疑似與張國政連襟謝國獻有關，7月間依組織犯罪及妨害自由罪嫌拘提謝到案，以釐清相關案情。

對於周刊報導，長榮集團發出三點聲明，首先，本案件已經進入司法程序，靜待司法機關的審理結果；其次、長榮集團各公司已經全面走向專業經理人管理，對於公司營運不造成影響；第三、長榮集團譴責暴力行為，破壞長榮集團形象。

長榮集團也強調，若有心人士企圖以暴力或威嚇手段干預集團公司經營權，甚至張榮發基金會之管理權，破壞長榮集團形象，長榮將予以強烈譴責，也希望相關主管機關能夠查明真相以維護集團聲譽。

(中時電子報)