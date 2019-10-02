海巡署偵防分署北門查緝隊日前獲報，有走私集團打算自菲律賓載運大量菸品，並透過漁船接駁走私入境，立即組成專案小組循線追查，私梟選在米塔颱風來襲前夕動作，專案小組見時機成熟，上月29日清晨拂曉出擊，出動海巡巡防艦前往高雄外海查緝，私梟見狀立即逃竄，還把船上超過200箱菸品全部丟到海中，專案小組除將菸品帶回外，也將持續追查可能的涉案人士。

自調漲菸稅後，就有不法集團看上有利可圖，走私香菸入台，北門查緝隊接獲線報，指出南部有走私集團將有動作，就報請台南地檢署指揮，由偵防分署北門、台南、雲林查緝隊、台南、恆春海巡隊及南市第一分局、台南市財政處菸酒管理科組成專案小組，並由海巡署第六（台南）及第八（屏東）巡防區進行勤務統合，追查私梟動態。

私梟選在颱風來臨前夕，利用漁船走私菸品入境，海巡隊巡防艦出動查緝，私梟還來不及與漁船接頭，見到苗頭不對趕緊落跑，逃逸時還將船上菸品丟入海中，海巡人員共查扣Corsair品牌香菸206箱，估計市值約在560萬元左右。

北門查緝隊指出，走私菸品影響國內市場經濟及國人健康甚鉅，將持續結合各單位，全力執行私菸及私酒查緝工作，而專案小組也將持續追查、打擊幕後走私集團，未稅菸品部分責由台南市財政處清點後扣押，擇期辦理銷毀。

(中時 )