亞股今天下跌，因美國公布工廠活動指標低於預期，再度引發外界對貿易戰對全球經濟衝擊的憂慮。

此外，香港「反送中」親民主抗議活動持續延燒，一名示威者昨天遭港警開槍擊中受傷，導致港股今天賣壓沉重。

日本股市指數早盤下跌0.7%，香港股市指數下挫1%，澳洲股市指數下挫1.3%，新加坡股市指數下滑0.8%，台北、紐西蘭和菲律賓股市都走弱。

北韓剛表示即將重啟非核化談判後，今天又試射飛彈落海，南韓股市指數挫跌逾1%。

(中央社)

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