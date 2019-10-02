美工廠數據欠佳引發經濟疑慮 亞股下跌 12:112019/10/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 亞股今天下跌，因美國公布工廠活動指標低於預期，再度引發外界對貿易戰對全球經濟衝擊的憂慮。 此外，香港「反送中」親民主抗議活動持續延燒，一名示威者昨天遭港警開槍擊中受傷，導致港股今天賣壓沉重。 日本股市指數早盤下跌0.7%，香港股市指數下挫1%，澳洲股市指數下挫1.3%，新加坡股市指數下滑0.8%，台北、紐西蘭和菲律賓股市都走弱。 北韓剛表示即將重啟非核化談判後，今天又試射飛彈落海，南韓股市指數挫跌逾1%。 (中央社) #股市 #指數 #今天 #工廠 #下挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 一國兩制對台無吸引力 葛來儀：陸承認等同失敗 - 國際 紅肉致癌就不吃？新研究曝驚人結論 - 國際 台港青拒一國兩制 專家：北京情報系統恐失靈 - 國際 美要限制資金流入陸？白宮備忘錄透露下一步 - 國際 才遭狂輾大屠殺！澳洲袋鼠要變狗罐頭了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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