國內無人機操控應用已逐漸成熟，利用無人機農噴需求日益增加，農委會農業藥物毒物試驗所與農藥管理主政機關防檢局共同規劃「無人機農藥代噴專班」，積極培訓無人機農噴專業人員，為我國無人機農藥代噴管理奠定重要里程碑。

藥毒所於今年8月13日、9月3日及10月15日辦理3個梯次的專業訓練班及證照考試，參與訓練的無人機農用操作人員超過150人，課程內容包含農藥應用技術、農藥製劑及調配技術、精準施藥原則、無人機安全操作及民航法規等專業知識。將無人機施藥必須具備的觀念整合於2天的密集訓練，輔助農藥代噴人員學習施藥技能，強化安全施藥觀念，並於課程結束後安排測驗，確保學員熟習專業技能。

此外，透過農委會與民航局的協調合作，預計10月初將在藥毒所設立民航局認可的無人機專業操作證考場，包含學科測驗的電腦教室及無人機操作術科考場（與農業試驗所合作），提供農民適當的無人機考照地點，省去來回奔波取證的麻煩。

學員完成訓練課程後，可具備無人機農藥施用的專業技能，待證照考試及格，即可取得農委會核發的農藥代噴證照及民航局核發的無人機專業操作證。透過此一專業訓練及證照管理制度，將可強化國內無人機農噴應用發展。

(中時 )