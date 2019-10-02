依法黨產會委員必須超乎黨派之外，任內不得參與政黨活動，但國民黨籍立委林為洲今日揭露，黨產會委員沈伯洋任內持續參與獨派政黨台灣基進舉辦的活動，黨產會主委林峯正承諾會會在一個月內對此加以調查解。

立法院內政委員會今日審查黨產會預算，林峯正前來接受質詢，林為洲指出，黨產條例第20條規定黨產會委員應超出黨派之外，依據法律公正獨立行使職權，於任期中不得參與政黨活動。違反前項規定者，經黨產會委員會議決議通過後，由行政院院長解除其職務。

但林為洲質疑沈伯洋今年9月19日在臉書公開轉貼台灣基進對於《外國代理人》法案的提議，此外他日前還出席基進黨在立法院前舉辦的「防堵中國滲透」的記者會，並且跟民進黨、自由台灣黨、基進黨等共同擔任「護台防中立法行動」發起團體，這些作為是否算幫台灣基進推廣？是否算是參與政黨活動？

林峯正宣稱沈伯洋這樣做只是支持、針對議題，但林為洲指出他支持議題不一定要跟政黨一起推廣，可以跟民間團體一起推廣，司改會就不是政黨，如果去司改會可以接受。沈伯洋的作為在在羞辱獨立機關、羞辱中華民國法律，難怪沒有人相信黨產會是公正的，林峯正要怎麼處理？照法律規定要解職，沈伯洋有羞恥心自己辭職吧！

隨後國民黨籍立委王育敏也詢問林峯正對於沈伯洋的行為要怎麼處理，林峯正表示會花一個月時間去了解事情全貌，再加以處理。

(中時 )