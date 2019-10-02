行政院副院長陳其邁2日上午參加2019先進製造技術展開幕活動，針對南方澳大橋1日突然崩塌的情況，他表示，目前針對20年以上大橋，每4年會檢修一次，未來盼縮減時間、增加檢修頻率，若橋梁情況涉及公共安全，但地方財政無法改善時，中央一定全力支持。

陳其邁表示，全台灣橋齡達20年以上者，目前每4年進行一次檢修，檢修比率大約有75％，這部分未來希望增加檢修頻率、縮短檢修時間，此外，也將在最短時間內，針對老舊橋梁的使用橋況、結構設計等方面進行全面性檢測，盼藉此提高橋梁安全。

對於彰化王功、雲林被指有生鏽橋、海砂橋，卻因地方財政窘困、無法維修，陳其邁說，包括公路總局、交通部或地方政府等，橋梁的主管單位非常多，將根據橋梁交通流量、使用狀況與年齡、結構等方面評估，若涉及公共安全部分且地方預算或人力維護有所不足者，中央一定全力支持。

(中時 )