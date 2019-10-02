國安會9月23日提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，年底前再斷我一到兩個邦交國。國安局長邱國正今天備詢表示，這是國安局與外交部共同研討後的合理判斷，若是再斷一到兩個邦交國，可以算是與之前斷的兩邦交國為系統性斷交。

國民黨立委曾銘宗詢問，根據國安會的報告，是否會有斷交情形再發生？斷交國可能位於哪個地區？邱國正回應說，每次邦交國異動都有徵候，國安局會提出意見讓相關部會能夠合理判斷。至於可能斷交的地區不能妄加判斷，國安局會繼續觀察。

曾銘宗又問，中國大陸除了外交的打壓，經濟上也採行措施，會否包含限縮兩岸航班、兩岸金融往來與貨幣清算，以及中止ECFA？

邱國正表示，任何情況都有可能，對我們不利打壓阻撓都有可能，我們不能定論，但都列為「極度可能」。主控權不在我們手上，我們只能看徵候，一有什麼相關情資，跟哪個部會有關國安會都會提供。

國民黨立委許毓仁則詢問，國安會報告提到「拉白打綠」，是否指柯文哲可能以民眾黨主席身份跟中共合作？

邱國正回應表示，拉白打綠並沒界定對象，我們不認為他會配合，「但中共用這方法拉白裡面的哪個人我不知道，而且藍綠白都有可能拉人。」

(中時 )