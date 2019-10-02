瓊瑤劇《還珠格格》在兩岸三地爆紅，至今仍為人所熟知，尤以第一部的版本蔚為經典，該劇也捧紅了趙薇、林心如、蘇有朋、范冰冰等主要演員，而近來有網友挖出這部「童年回憶」並加以整理剪輯，赫然發現經典角色「紫薇」在劇中的言行當年看來天真浪漫沒毛病，如今重溫覺得超乎常理很有事，笑虧實在太詭異了必須「傳太醫」。

紫薇堅持開導馬匹。(翻攝自臉書)

紫薇與同伴被打時，勸金鎖一起唱歌轉移注意力。(翻攝自臉書)

有網友複習經典劇《還珠格格》，發現林心如飾演的「紫薇」的言行，當年看了覺得沒感覺，如今卻覺得怪怪的，因此整理片段並分享，第一段影片，紫薇隨皇上微服出巡，孰料遇上大雨，馬兒不願走，紫薇竟衝到馬兒面前說「我來開導開導他」，接著硬貼著馬的耳朵說悄悄話「勸導」，讓皇上跟侍衛一行人看傻眼。

第二段則是紫薇、小燕子與金鎖因故被綁住關押在牢中，遭鞭刑嚴刑拷打，只見小燕子、金鎖隨之扭動哭號，模樣看起來相當痛苦，然紫薇卻一意孤行超展開，突然對身旁痛苦萬分的金鎖說：「我們來唱歌！」，接著大唱〈今日天氣好晴朗〉，突然開啟個人小宇宙，讓身旁眾人跟獄卒滿頭問號。

這些「紫薇」舊片段曝光後，引發廣大網友討論，大多自省小時候怎麼能接受如此荒謬的劇情與人設，推測紫薇這角色「一下嗨、一下憂鬱」，分明有躁鬱症，角色設定也超級「母湯」，還說她能跟動物溝通，不是天賦異稟，就是「偷藏翻譯蒟蒻」，而這些舉動都讓人覺得紫薇「病得不輕」，必須傳太醫看看，甚至有網友表示如今終於能理解自己的母親，「我終於知道我媽為什麼從小禁止我看瓊瑤的戲」。

(中時電子報)